İran ve Pakistan "terörle mücadeleyi" görüştü

İran ve Pakistan cumhurbaşkanları telefonda "terörle mücadeleyi" görüştü.

İran ve Pakistan "terörle mücadeleyi" görüştü

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistanlı mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile terörle mücadele konusunu değerlendirdi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Reisi, Cumhurbaşkanı Zerdari ile telefonda görüştü.

Görüşmede Reisi, bazı uluslararası güçlerin İran ile Pakistan arasında fitne çıkarmaya çalıştığını belirterek, terörle ortak mücadele etmenin ve Tahran-İslamabad dostluğunu güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari de terörle mücadelede işbirliğinin altını çizerek iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesini vurguladı.

Ayrıca Zerdari, İsrail'in, İran'ın Şam konsolosluğuna saldırısında hayatını kaybeden İranlılar için başsağlığı diledi.

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