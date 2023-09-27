İran'da yaklaşık 3 milyon kişi "yalnız" yaşıyor

"Hamshahrionline" haber sitesine konuşan Kasımi, yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip İran'daki hanehalkı sayısı ve yalnız yaşayanlara ilişkin bilgi verdi.



Sosyal bilimler uzmanı Kasımi, "İran'da hanehalkı sayısı yaklaşık 25 milyon, 3 milyon civarı kişi ise tek başına yaşıyor." dedi.

"SAYIDA DÜŞÜŞ YOK"



Kasımi, son yıllarda ekonomik sorunlar nedeniyle bazı gençlerin ailelerinin yanına dönmelerine rağmen söz konusu sayıda düşüş görülmediğini belirtti



"Hanehalkı", aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade ediyor.