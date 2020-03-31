İran’da yeni doğan bir bebekte corona virüse rastlandı

İran’ın Meşhed kentinde dünyaya gelen bir bebekte corona virüse rastlandı. İran’ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Hastanesinde dünyaya gelen 900 gram ağırlığındaki bir bebekte corona virüse rastlandığı bildirildi.

İHA 31.03.2020 - 11:35

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Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Ahmed Şah Ferhat, ”Bebek, corona şüphesi olan bir anneden dünyaya geldi ve şu anda İmam Rıza Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunuyor” dedi.

Öğretim üyesi Ferhat, doğum sonrası annenin corona virüs belirtileri göstermesinin ardından 900 gram ağırlığında doğan bebeğe test yapıldığını ve pozitif çıktığını söyleyerek, "Bebeğin ilk 24 saatinde solunum problemleri vardı ancak şu an solunum cihazı olmadan nefes alıyor” açıklamasında bulundu.

İran’da son 24 saat içerisinde 117 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 757, vaka sayısı ise 41 bin 495’e yükseldi.

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