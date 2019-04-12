Zarif, mektubunda ABD ve onun "kukla yönetimlerinin" Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasının tüm sonuçlarından sorumlu olacağını belirtti.



Atılan bu adımı "maceracılık" olarak nitelendiren Zarif, Guterres'e hitaben, "Dikkatinizi, İran'ın resmi gücü Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin kanunsuz hükümeti tarafından yabancı terör örgütleri listesine alınması hususuna çekmek isterim. Bu benzersiz, kanun dışı ve tehlikeli bir adımdır." ifadelerini kullandı.



ABD'nin İran'a karşı attığı bu adımı şiddetle kınadıklarını kaydeden Zarif, bunu bölge ve uluslararası güvenlik için "tehlikeli" olarak yorumladı.



"BM TEMEL İLKESİNİN AÇIK BİR İHLALİ"



"Tek taraflı yaptırımlar ve baskılar uygulayan ABD tarafından bile daha önce benzeri görülmeyen bu hareket, uluslararası hukukun ve devletlerin egemenliğiyle ilgili BM temel ilkesinin açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunan Zarif, şöyle devam etti:



"Bu tahrik edici adım, reaksiyonlara ve şiddetin kontrol edilemez bir seviyeye çıkmasına yol açacaktır. Sayısız sorunların yaşandığı bölgede olayların artması tehlikesini doğuracaktır. ABD ile bu karara açık bir şekilde etki eden ve ortaklık yapan birkaç kukla yönetim, bu adımın tüm tehlikeli sonuçlarından sorumlu olacaktır."



ABD ve bölgedeki müttefiklerini "terörizmin destekçisi" olmakla suçlayan Zarif, Devrim Muhafızları Ordusunun; El Kaide, DEAŞ, El-Nusra ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yaptırım listesine alınan örgütlerle mücadele ettiğini belirtti.



İran'ın bu karara karşılık olarak ABD rejimini "terörizm destekçisi hükümet" ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve onunla bağlantılı tüm güçleri de "terör örgütü" ilan ettiğini hatırlatan Zarif, bu güçlerin ABD'nin Batı Asya'daki politikalarını yürüttüğünü ve insanların canını tehlikeye attığını ifade etti.



CENTCOM'un direkt ve dolaylı olarak attığı adımlara rağmen terörist olarak ilan edilmesinin İran'ın mütekabiliyet esasına göre olduğuna dikkati çeken Zarif, "CENTCOM'un terörist ilan edilmesi, İran'ın devletlerin egemenliği ve terörizmin tarifiyle ilgili hukuki duruşunda bir değişiklik olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.



Zarif, Guterres'ten, gönderdiği mektubun BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurul belgesi olarak yayınlanmasını talep etti.



ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.



İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

