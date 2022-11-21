İran'dan İngiltere'ye protesto notası

İran, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

İran'dan İngiltere'ye protesto notası

İlişkili Haberler

İran'da protestolarda ölü sayısı 378 oldu: 1 haftada 40 kişi öldü

İran'da protestolarda ölü sayısı 378 oldu: 1 haftada 40 kişi öldü

, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından ’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İran’ın Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Büyükelçi'ye "İngiliz hükûmetinin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde taahhütlerinin" hatırlatılarak protesto notası verildiği açıklandı.

Diğer yandan, Büyükelçi Shercliff, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek durumu Londra'ya ileteceğini, gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamayı umduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...