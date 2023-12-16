İran’dan, Şeyh Nevvaf'ın ölümü üzerine Kuveyt’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın ölümü üzerine Kuveyt’e taziye mesajı gönderdi.



Abdullahiyan mesajınd, Şeyh Nevvaf’a Allah’tan rahmet, Kuveyt halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.



Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın bugün öğlen vakti vefat ettiğini duyurmuştu.



Şeyh Nevvaf'ın vefatının ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken resmi kurumların 3 gün kapalı olacağı belirtilmişti.



Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine, ülkenin başına Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın getirildiği açıklanmıştı.



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