İrtifa kaybeden Boeing uçağı soruşturulacak

ABD'de Boeing firmasına ait bir uçak uçuş sırasında aniden 425 metre irtifa kaybetti. ABD sivil havacılık görevlileri yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İrtifa kaybeden Boeing uçağı soruşturulacak

hava güvenliği yetkilileri, bir 777 tipi uçakta yaşanan beklenmedik irtifa kaybı hadisesine ilişkin soruşturma yürütecek.

Raporlara göre, 18 Aralık'ta, United Airlines'ın 1722 sefer sayılı uçuşu Hawaii'deki Maui'den başladı ve aniden 1400 fit (yaklaşık 425 metre) irtifa kaybetti.

Daha sonra uçuş dengesi sağlanan uçak, güvenli şekilde San Francisco'ya indi.

CNN'e konuşan bir yolcu, uçakta çığlıklar duyduğunu belirterek, "Sıra dışı bir şeylerin olduğunu ya da en azından bunun normal olmadığını herkes biliyordu." ifadesini kullandı. 

Havacılık takip sitesi Flightradar24'e göre, uçak, Kahului Havalimanı'ndan kalktıktan 71 saniye sonrasına kadar seyrine normal bir şekilde devam etti.

ABD'de uçak kazalarını soruşturan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 3 hafta içinde olayla ilgili bir rapor hazırlayacak.

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