İsrail askerleri "onay almaksızın" Gazze'de evleri ateşe veriyor

İSRAİL ORDUSU TAHRİBATI İNCELEYECEK



Konuya dair açıklama yapan İsrail ordusu, onay alınmaksızın yapılan yıkım ve tahribatın inceleneceğini duyurdu.



Haaretz gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan İsrailli ordu yetkilisi ise yakılacak evlerin istihbarat bilgileri doğrultusunda seçildiğini öne sürdü.



Gazze'deki saldırılarda öne çıkan üç subay, Haaretz'e yaptığı açıklamada evleri ateşe vermenin yaygın bir uygulama haline geldiğini doğruladı.



Son zamanlarda sosyal medyada Gazze'de görevlendirilen İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evleri yaktıkları görüntüler sıkça paylaşıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin