İsrail: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme görmüyoruz

İsrailli bir yetkili, Gazze'de ateşkese yönelik devam eden görüşmelerde bir ilerleme göremediklerini bildirdi. Bir İsrail'li heyetin görüşmeler için Kahire'de tutulduğunu da ifade etti.

İsrail: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme görmüyoruz
İsrail, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara harekatı başlattı.

, ateşkes anlaşmasında bir ilerleme görmediğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, Hamas ile 'deki bazı rehineleri serbest bırakacak bir ateşkes için 'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedileceğine dair bir işaret görmediğini söyledi.

Yetkili, İsrail'in, orta düzey müzakerecilerden oluşan heyetini şimdilik Kahire'de tuttuğunu sözlerine ekledi.

Hamas'ın silahlı kanada Kassam Tugayları, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in pazartesi günü kara harekatı başlattığı Refah'ın doğusunda İsrail güçleri ile şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirmişti. 

İsrail ise Hamas saldırısından sonra kapattığı Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yardım göndeirlmesi yeniden açıldığını duyurdu.

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