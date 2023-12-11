İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu kimdir?

Yair Netanyahu 26 Temmuz 1991 yılında Benjamin ve Sara Netanyahu'nun oğlu olarak doğdu. IDF Sözcüsü Biriminde görev yaptı. Terörist saldırılarının kurbanlarına yönelik hukuki hizmetler sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Shurat HaDin için sosyal medya direktörü olarak çalıştı.



Mayıs 2019'da Netanyahu, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağcı milliyetçi figürler Viktor Orbán, Matteo Salvini, Nigel Farage ve Geert Wilders'a destek verdi. Eylül 2019'da Yair, öldürülen eski Başbakan Yitzhak Rabin'i "Altalena'daki Holokost mağdurlarını öldürmekle" suçladı. Yorumlar babası tarafından reddedildi.