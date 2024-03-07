İsrail, Güney Afrika'yı Hamas’ın "yasal kolu" olmakla suçladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat Güney Afrika ve Hamas hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.



Açıklamada Güney Afrika, İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını savunma ve tüm rehineleri serbest bırakma hakkını baltalamak amacıyla Hamas'ın yasal kolu olarak nitelendirildi.



Güney Afrika'nın Hamas'a yardımcı olmak amacıyla yinelediği geçici tedbir talepleri açıklamada, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını ve yükümlülüğünü inkar etmeye yönelik temelsiz girişimler" olarak aktarıldı.



Açıklamadada İsrail'in, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak da dahil olmak üzere, "her türlü hukuki süreçten bağımsız olarak uluslararası hukuka uygun hareket ettiği" iddia edildi.



İsrail, açıklamanın sonunda UAD'yi Hamas temsilcilerinin yeni talebini tümüyle reddetmeye çağırdı.

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