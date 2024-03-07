Washington Post: ABD İsrail'e "sessizce" 100'den fazla silah sevkıyatı yaptı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, "ABD'nin İsrail'e 100'den fazla ayrı dış askeri satışı sessizce onayladığını ve teslim ettiğini" bildirdi.



Bu satışlar arasında "binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bombalar, sığınak deliciler, küçük silahlar ve diğer ölümcül yardımların" yer aldığı kaydedildi.



Raporun yakın zamanda Kongre'ye verilen gizli bir brifingdeki kaynaklardan alındığı belirtildi.



Öte yandan gazetenin yazarı David Ignatius ise köşe yazısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı işgal etme planına devam etmesi halinde, ABD'nin Amerikan silahlarının kullanımı konusunda "koşulluluk" getirmeyi düşündüğünü yazdı.



Bu konu daha önce de gündeme gelmişti.



Ignatius'a göre Biden yönetimi Refah'taki askeri operasyonda Amerikan silahlarının kullanılmasıyla ilgili olarak İsrail'e koşul ya da yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermedi.

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