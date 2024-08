İsrail ordusu: Kritik bir haftanın eşiğindeyiz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Kahire'de devam eden müzakerelerin ortasında Gazze'deki çatışma ve kuzey sınırında kritik bir haftanın eşiğindeyiz. Hazırlığımız savunma ve saldırıda en üst seviyede." dedi.



İsrail Ordu Sözcüsü, halkın uyarılara karşı teyakkuz halinde olmasını talep ederek, ordunun "kamuoyunu her gelişmeyle ilgili sürekli bilgilendireceğini" belirtti.



Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan Hizbullahı'nın iki numaralı adamı niteliğindeki Fuad Şükür'ün 30 Temmuz'da hava saldırısıyla İsrail tarafından öldürülmesine karşı yapacağı misillemenin "yakın olduğunu" değerlendirdiklerini kaydetti.

"HİZBULLAH'IN SALDIRISI HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR"



Hizbullah'ın İsrail'e vereceği karşılıktan vazgeçmediğini vurgulayan İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın saldırısının "her an gerçekleşebileceğini" aktardı.



Yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin liderlik ettiği güvenlik teşkilatının, haftalar boyunca değerlendirmeler yaptığını ve ABD'nin bölgeye kaydırdığı iki savaş uçak gemisi ve güçleriyle teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.



Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için dolaylı müzakere zirvesinin yarın ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla Kahire'de devam etmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor. Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridorunda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.

İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞMASI

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklendiği" belirtilmişti.



İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmanın yeni bir seviyeye tırmanması beklenirken, İsrail'in Lübnan içine topçu, tank ve hava saldırıları aralıksız devam ediyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı'nın da İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgelerine füze ve patlayıcı yüklü "kamikaze" insansız hava aracı saldırıları sürüyor.



İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini aştığı insanlık felaketi her geçen gün derinleşiyor.



İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında da 8 Ekim'den itibaren sınır hattındaki çatışmalar günlük olarak devam ediyor.