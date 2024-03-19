İsrail ordusu "tünel birimi" kuruyor

İsrailli haber sitesi Ynet'in aktardığına göre, IDF Merkez Komutanlığı Batı Şeria'daki tünellerin konumunu tespit etmek için özel bir askeri birim oluşturuyor. Oluşturulan ekipte askeri ve sivil uzmanlar yer aldığı belirtildi.



Haberde aktarılana göre, özel tünel birimi, Şaron Ovası'ndaki Bat Hefer kentinde kazı sesleri duyulmasının ardından kuruldu.

YEREL HALK KÜREK SESLERİ İHBAR ETTİ



Bat Hefer'de yaşayan İsrailliler, yetkililerle iletişime geçerek evlerinin altından kürek sesleri duyduğuna yönelik ihbarda bulunmuştu.



Belediye, ihbarlarla ilgili 5 ayrı inceleme yaptıktan sonra herhangi bir tünele ya da kazı çalışmasına rastlamadığını açıklamıştı.



YENİ BİRİM SAHADA ÇALIŞACAK



Yeni birimin, tünel kazma çalışmalarına dair ihbarları daha detaylı değerlendirebilmek amacıyla saha operasyonları düzenleyeceği belirtildi.



Kaç kişilik bir ekip oluşturduğu ve birimin ne tür yetkilere sahip olacağına dair başka bilgi paylaşılmadı.



2 BUÇUK KİLOMETRELİK TÜNEL İMHA EDİLDİ



Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısıyla başlayan savaşın ardından İsrail ordusu, Gazze'de birçok yeraltı tünel sistemi tespit etmişti.



İsrail güçlerinin pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik yeraltı tünelinin imha edildiği bildirilmişti.



Bunun Hamas üyelerinin açtığı en büyük tünel hatlarından biri olduğu belirtilmişti.