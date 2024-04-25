İsrail Savaş Konseyi, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek

SAVAŞ KONSEYİ'NDEN YENİ ANLAŞMA



İsrail basınının üst düzey bir yetkiliden aktardığına göre İsrail Savaş Konseyi Gazze’de Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma için yeni bir girişimde bulunacak.



Haberde, bu konunun İsrail’in iç tartışması olduğu ve Hamas ya da arabuluculardan bir teklifin masada olduğu anlamına gelmediği kaydedildi.



Hamas’ın İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.

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