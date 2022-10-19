İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna’ya silah vermeyeceğiz

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerine hitap etti.

Ukrayna’nın Demir Kubbe gibi İsrail hava savunma sistemleri için resmi bir talepte bulunacağını açıklamasından bir gün sonra konuşan Gantz, "İsrail, Ukrayna’yı insani destek ve hayat kurtaran sistemler ile savunma teçhizatı tedariki yoluyla destekleme politikası yürütüyor. Ancak İsrail’in çeşitli operasyonel endişeler nedeniyle Ukrayna’ya silah sistemleri göndermeyeceğini vurgulamak isterim. Şimdiye kadar olduğu gibi sınırlarımız dahilinde Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniychuk geçen Haziran ayında İsrail'e hitaben, "Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var" demişti.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİŞTİRMESİ İÇİN YARDIM TEKLİF ETTİK"



Ukrayna’dan temsilcilerle yapılan görüşmenin ardından yardımın genişletilmesi ve hayat kurtarıcı ekipman tedariki çerçevesinde İsrail’de olduğu gibi hava saldırılarına ve diğer tehditlere karşı akıllı bir uyarı sisteminin inşası ve tedariki için veri istediklerini belirten Gantz, "Ukraynalılardan ihtiyaçları hakkında bilgi paylaşmalarını istedik ve hayat kurtaran bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmayı teklif ettik. Ancak İsrail Ukrayna’ya silah sistemleri sağlamayacak" dedi.



İsrail, Suriye’de büyük bir askeri varlığı olan Rusya ile ilişkilerini etkileyeceği endişesiyle Ukrayna’ya silah göndermeyi tercih etmiyor.