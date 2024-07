İsrail'de 7 Ekim'den bu yana 46 bin işletme ekonomik gerekçelerle kapandı

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden saldırılar İsrail ekonomisinde ciddi hasara neden oldu.



Finansal değerlendirme şirketi "Coface Bdi", Gazze'ye saldırıların başlangıcından bu yana İsrail'de 46 bin işletmenin ekonomik gerekçelerle kapandığını açıkladı.



Ülkede yıl sonuna kadar da 60 bin işyerinin kapanmasını öngören şirket, derinleşen ekonomik sorunların inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine ağır zarar verdiğini vurguladı.



Coface Bdi CEO'su Yoel Amir, mevcut süreci Kovid-19 salgınına benzeterek, 2020 yılında salgın döneminde 74 bin işletmenin kapandığını hatırlattı.



Amir, inşaattan tarıma, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanın ciddi zarar gördüğünü söyleyerek, "Gazze'ye yönelik saldırılar ülkenin her yerinde işletmelere zarar verdi ve neredeyse hiçbir sektör bundan kurtulamadı." diye konuştu.