İsrail'de Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon iş başında

İsrail'de Benyamin Netanyahu'nun kurduğu yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı.

73 yaşındaki Netanyahu 6'ıncı kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Ancak bu kez kurduğu hükümet uluslararası toplum için endişe kaynağı oldu.



Benyamin Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan aşırı milliyetçi ve ultra-ortodoks partilerle koalisyon oluşturdu. Bu partiler eşcinsel haklarına da karşı çıkıyor.

Filistin ve Arap karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı politikacı Itamar Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı oldu

ULUSAL GÜVENLİK BAKANI FİLİSTİN VE ARAP KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Koalisyonda Filistin ve Arap karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı politikacı Itamar Ben-Gvir, polis teşkilatından sorumlu ulusal güvenlik bakanlığına getirildi.



Ben-Gvir, Araplara karşı ırkçı eylemleriyle tanınan ve ABD'nin terör izleme listesinde yer alan "Kach" adlı grubun eski bir üyesi. Uluslararası toplum, İsrail'de yeni hükümetin iş başı yapmasıyla Filistinlilerle gerilimin artmasından ve azınlık haklarının kısıtlanmasından kaygı duyuyor.



BATI ŞERİA'DA YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİ GENİŞLETME SÖZÜ

Bir başka endişe kaynağı ise yeni hükümetin, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini genişletme sözü vermesi. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeineh, bu sözün bölgede gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

Netanyahu ise parlamentoda yaptığı konuşmada barışı sağlama ve insan haklarını koruma sözü verdi. Netanyahu, Arap-İsrail anlaşmazlıklarını sona erdime, İran'ın nükleer programını yok etme ve ordunun kapasitesini artırmanın öncelikleri olacağını da belirtti.

Muhalefet milletvekilleri ise koalisyon ortaklarına çok fazla taviz vermekle suçladıkları Netanyahu konuşurken, "zayıf" diyerek slogan attı.

MECLİS ÖNÜNDE PROTESTOLAR



Parlamento binasının dışında da protestolar vardı. Genç ve yaşlı yüzlerce İsrailli, ülke tarihinin ''en sağcı hükümeti'' olarak nitelenen koalisyonu protesto etmek için Meclis önünde gösteri yaptı.



Yeni hükümetin Benyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasını düşürebilmek için adli reforma gitmesi de bekleniyor. Bu adımın adalet sistemine zarar vermesinden endişe duyuluyor.