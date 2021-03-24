İsrail’de Netanyahu öncülüğündeki sağ blok, koalisyonu kurabilecek sayının altına düştü

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun paylaştığı bilgilere göre, dünkü erken seçimde kullanılan oyların yüzde 87'si sayıldı.



Şu an itibarıyla Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yarışı önde götürse de sandık çıkış anketlerine oranla milletvekili sayısı düşerek 30'a geriledi.



Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi ise ikinci olarak 17 milletvekili çıkardı.



RAM'IN BARAJI AŞMASI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ



Sandık çıkış anketlerinde yüzde 3,25'lik seçim barajının altında kalacağı öngörülen Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM) 5 milletvekiliyle Meclise girmeyi başardı.



Yüzde 87'ye ulaşan sayılan oylara göre RAM'ın barajı aşmasıyla Netanyahu öncülüğündeki muhtemel bir koalisyona destek vermesi beklenen sağ bloktaki partilerin toplam milletvekili sayısı 59'a düşmüş gözüküyor.



Bu da Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ partilerin koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağı anlamına geliyor.



Netanyahu karşıtı blokta yer alan partilerin toplam milletvekili sayısı 61 olsa da bu partilerin bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.



İsrail'de Meclis 120 sandalyeden oluşuyor ve koalisyon hükümetini kurabilmek için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.



DEV HORTUM KÖYLERİ YIKIP GEÇTİ