İsrail'de otobüse silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

Kudüs'te İsrailllileri taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa yakınında bir otobüse ateş açılması sonucu yaralanmalar yaşandığı belirtildi.



Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayın ardından bölgenin kapatıldığı ve saldırının sorumlularının arandığı ifade edildi.



Öte yandan İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, otobüs saldırısında 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.