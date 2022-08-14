İsrail'de otobüse silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 14.08.2022 - 04:45 | Son Güncelleme : 14.08.2022 - 04:47

İsrail'de otobüse silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

'te İsrailllileri taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. 

Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

polisinden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce 'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa yakınında bir otobüse ateş açılması sonucu yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayın ardından bölgenin kapatıldığı ve saldırının sorumlularının arandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, otobüs saldırısında 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...