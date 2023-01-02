İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esad rejimi, Şam Havalimanı'na İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu Suriye'yle 2. görüşme için tarih verdi

SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu Suriye'yle 2. görüşme için tarih verdi

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas: Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşıyla Rusya'da görüştü

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas: Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşıyla Rusya'da görüştü

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, 'in yerel saatle 02.00 sularında Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda iki rejim askerinin öldüğü savunulan haberde, havalimanının ise hizmet dışı kaldığı öne sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - 1

Esad rejimi, 20 Aralık'ta da İsrail güçlerinin Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...