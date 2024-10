İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüşe geçti.



Eylemciler, İsrail'in saldırılarına destek verdiği için İsveç ve ABD'yi de kınadı.



Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Soykırıma son verin", "Özgür Filistin" ve "Katil Netanyahu" sloganları attı.



Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, İsrail'in dünya barışı önünde tehdit oluşturduğunu söyledi.



Wild, "Dünya barışı için çok endişeliyim. İsrail dünya barışı için bir tehdit. Diğer ülkelere saldırıları bazı Batılı hükümetler tarafından memnuniyetle kabul ediliyor ve bu saldırılara karşı çıkanlar susturuluyor. Filistin ve Lübnan için gösteriler yapıldığında polis ve hükümet, aktivistlere saldırıyor. Neden tarihin yanlış tarafında duruyoruz anlayamıyorum. Bazı insanlar çocukların katledilmesini alkışlıyor. Bunlar benim için kabul edilemez. Lütfen bunu yapmaktan vazgeçin." dedi.



Her hafta cumartesi günü Stockholm'de İsrail'in saldırılarını protesto ettiklerini aktaran Wild, "Filistin halkını desteklemek için buradayım. Hep zayıf ve sesleri kesilmiş olanların yanında oldum ve şimdi Filistinlilerin desteğimize, sesimizi yükseltmemize ihtiyacı var. Bu nedenle her cumartesi gösteri yapıyoruz." diye konuştu.