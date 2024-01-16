İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı

İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü 5 Ocak'ta, eksi 44,6 derece ile Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında ölçüldü.

İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı

Metrolojiden yapılan açıklamada, Kiruna kentindeki Vittangi kasabasında hava sıcaklığının 5 Ocak'ta sıfırın altında 44,6 derece ölçüldüğü belirtildi.

Metoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı - 1

Ülkede en düşük sıcaklık, eksi 52,6 derece ile 1966'da Norrbotten bölgesinde bulunan Vuoggatjalme kasabasında ölçülmüştü.

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