İtalya, BM ve IFRC, "Gazze için Gıda" girişimini başlattı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, merkezi Roma'da bulunan FAO'nun Genel Direktörü Çü Dongyü, WFP'nin İcra Direktörü Cindy McCain, IFRC Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos ile Roma'daki Bakanlık binasında Gazze için bir araya geldi.



Ev sahibi Bakan Tajani, dörtlü görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İtalyan hükümeti ile FAO, WFP ve IFRC'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları koordine etmeyi amaçlayan "Gazze için Gıda" girişimi toplantısını düzenlemek istediğini söyledi.



"Amaç, Gazze'deki dramatik insani durum karşısında daha fazlasını yapmamızı sağlayacak bir girişim başlatmak." diyen Tajani, katkıda bulunmak isteyen tüm aktörlere açık teknik bir koordinasyon masası oluşturmaya karar verdiklerini aktardı.



Tajani, girişimleri konusunda G7 ülkelerini, Avrupa Birliği (AB) üyelerini, İsrail'i, Filistin'i ve Arap ülkeleri üzerinden Hamas'ı da bilgilendireceklerini dile getirdi.



Gazze'ye havadan indirilen yardımlara da değinen Tajani, "Çok fazla sivil ölüm var. Filistinlilere yardım etmeye çalışıyoruz. Gazze’ye havadan bırakılan yardımlar yeterli değil. Refah kapısından giren kamyon sayısını artırmak gerekli. Bugün birkaç düzine kamyon geçişi var ama bu kesinlikle yeterli değil." diye konuştu.



Gazetecilere ayrıca açıklama yapan Tajani, bir soru üzerine, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik İtalya’nın mali desteğinin yeniden başlatılmadığını ve yeni bir açıklama gelene kadar bunun askıda kalacağını ifade etti.



FAO GENEL DİREKTÖRÜ: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ



Gazze’deki gıda güvenliğine yönelik bu girişimden dolayı İtalyan Bakan'a teşekkür eden Çü, "Bugün ramazanın ilk günü. Gazze'de acı çeken ama ramazanı kutlamaya hazırlanan sivil halka yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.



Çü, Gazze'de özellikle çocukların gıdaya ve suya erişimde ciddi sıkıntılar çektiğini belirtti.



FAO Genel Direktörü, Gazze'de sadece gıda durumu açısından değil aynı zamanda yıkıcı bir bozulma yaşayan tarım arazileriyle ilgili riskler olduğunu kaydetti.



"GAZZE'YE HER GÜN 300 TIRIN GİRMESİ LAZIM"



WFP İcra Direktörü McCain de "WFP, Gazze'ye insani yardım erişiminin güçlendirilmesi ve açlıktan muzdarip olanlara gıda ulaştırılmasına yönelik bir strateji geliştirmeyi desteklemeye hazır." dedi.



Havadan dağıtılan yardımların yeterli olmadığına işaret eden McCain, "Havadan yardımlarla Gazze'de herkese ulaşamıyoruz. Bunu yapmanın tek yolu, Refah kapısı ya da deniz yolu üzerinden. Gazze'ye her gün 300 tırın girmesi gerekiyor. İsrail'den girmemiz gerekiyor. İnsani yardım erişimi için bir kapıya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.



McCain, Gazze'nin özellikle kuzeyine yönelik erişim artırılmazsa açlığın yakın olduğu uyarısında bulunarak, "Gazze Şeridi’ndeki insani koşullardan endişe duyuyoruz. Gazze'de açlığı önlemek için zaman daralıyor. Gazze'deki insanlar açlar, artık bekleyemezler ve onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız." diye konuştu.



"BU ACI, HAYAL EDİLEMEZ BOYUTTA"



IFRC Genel Sekreter Yardımcısı Castellanos da Gazze halkının tamamına yemek dağıtabilmek için bu girişime tam destek verdiklerini belirterek, "Çabalarımızı koordine etmek ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu acı, hayal edilemez boyutta. İlk günden bu yana Gazze'deki bu korkunç acıyı hafifletmek için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.



Castellanos, Filistin Kızılayının her gün hayatlarını riske atarak, zor durumdaki insanlara ulaşmaya çalıştığını, bu çabanın unutulmaması gerektiğini belirtti.



İnsani yardımların ulaşması ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için 3 noktaya dikkati çeken Castellanos, şunları kaydetti:



"İlk olarak; yardım. Yardımlar için acil bir inisiyatif ayrıca koordinasyonun artırılması gerekiyor. İkinci olarak; erişim. Gazze'dekilerin yardımlara engelsiz erişimi sağlanmalı. Son olarak da sivil koruma lazım. Özellikle sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarının uluslararası insancıl hukuka uygun olarak yerel düzeyde korunmasını garanti etmeliyiz."