İtalya'da corona virüs bulaşanların sayısı 100'ü geçti

İtalya'da corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 100'ü geçti. Ülkede iki kişide salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ntv.com.tr 23.02.2020 - 12:45 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 12:46

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İtalya'da corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Ülkenin kuzey bölgesindeki yayılan salgına yakalananların sayısının 100'ü geçtiği duyruldu.

Kuzeydek Lombardy kentinde 89 kişinin corona virüse yakalandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmişti.

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan salgın ülkede ve dünyada yayılmaya devam ediyor.

Son bilgilere göre dünya genelinde 2 bin 464 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeti. 

Virüsün tespit edildiği kişi sayısı ise 79 bine yükseldi. 

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