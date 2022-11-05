İtalya'da helikopter kazasında 7 kişi öldü

İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da helikopter kazasında 7 kişi öldü

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi le telsiz bağlantısı kesildi.

Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.

KURTULAN OLMADI

Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.

Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.

Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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