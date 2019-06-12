Mısır asıllı 2 çocuk kahramanca davranışlarından ötürü İtalyan vatandaşlığıyla ödüllendirildi. Çocukların annesi vatandaşlık hakkının çocukların geleceği için çok değerli olduğunu söyledi.
İtalyan hükümetinin göç politikalarını protesto etmek isteyen bir kişi 50 ortaokul öğrencisini taşıyan otobüsü kaçırmıştı.
Otobüstekilerin telefonlarını toplayan ve otobüsün kapılarını zincirleyen adam otobüsteki herkesi öldürmekle tehdit etmişti.
Telefonlarını saklayan 2 Mısır asıllı çocuk güvenlik güçlerine ve ailelerine haber vermişti. Bu sayede otobüs durdurularak öğrenciler kurtarılmıştı.
İtalya'da kahraman ilan edilen iki çocuğa vatandaşlık hakkı
NTV HaberDünya
İtalya'da geçen mart ayında bir okul servisinin şoförü tarafından kaçırılarak yakılması olayında, gizlice güvenlik güçlerine haber vererek olası can kayıplarını önleyen Mısır asıllı iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verildi.
Mısır asıllı 2 çocuk kahramanca davranışlarından ötürü İtalyan vatandaşlığıyla ödüllendirildi. Çocukların annesi vatandaşlık hakkının çocukların geleceği için çok değerli olduğunu söyledi.