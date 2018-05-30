İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella erken seçimlere gidilene kadar geçici hükümet kurulması kararı vermiş, bunun için de ekonomist Carlo Cottarelli'yi görevlendirmişti.



Ancak Cottarelli'nin görüştüğü siyasi partilerden destek alamadığı belirtildi.



Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın siyasi krizin aşılması için temmuz ayında seçim kararı alabileceği iddia ediliyor.



Cumhurbaşkanı Mattarella ile Cottarelli bugün resmi programlarında olmayan bir görüşme gerçekleştirecek.



Bu arada hükümet kurma girişimleri aday gösterdikleri ekonomi bakanı nedeniyle veto yiyen Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağdaki Lig yeniden kolları sıvadı.



İki partinin yeni bir ekonomi bakanı ismi üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. İtalya'da genel seçimler 4 Mart'ta yapılmıştı.