İzlanda'da şimdiye kadar kaydedilen en hızlı lav akışı görüldü

İzlanda'da yakın zamanda yaşanan volkanik patlamalarda magmanın 15 kilometre uzunluğundaki çatlağa akışı, bu tür bir olay için dünyanın herhangi bir yerinde gözlemlenen en yüksek hızda gerçekleşti.



İzlanda Üniversitesi'nden Freysteinn Sigmundsson, "Daha büyük patlamalarda daha yüksek oranlar görülebilir. Ancak yüzeydeki bir çatlağa akan magmanın daha hızlı ve yüksek miktarda olduğunu hiç görmedik” diye konuştu.



Sigmundsson, İzlanda'daki Reykjanes yarımadasındaki son volkanik aktiviteyi izlemek için yer tabanlı sensörler ve uydular kullanan bir ekibin üyesi.



10 Kasım 2023'te, birkaç kilometre derinliğinde ve 15 kilometre uzunluğunda devasa bir çatlak oluştu.



Ekip, çatlak oluştuğunda biriken magmanın bir kısmının saniyede 7 bin 400 metreküp hızla buraya aktığını hesapladı.



Bilim insanları, bunun 2021, 2022 ve 2023 yıllarında meydana gelen patlamalar sırasında gözlemlenen magma akışından yaklaşık yüz kat daha hızlı olduğunu söylüyor.

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