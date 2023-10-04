Japonya, ABD'li çip üreticisi Micron'a 1.3 milyar dolar verecek

Japonya, tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla ABD'li çip üreticisi Micron Technology firmasının Hiroşima'daki tesislerine 192 milyar yen (1,3 milyar dolar) sübvanse sağlayacak.

Japonya, ABD'li çip üreticisi Micron'a 1.3 milyar dolar verecek
Fotoğraf: Reuters

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, hükümet ve iş dünyasını yatırıma zorluyor.

 Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Nişimura Yasutoşi, 'li çip üreticisi Micron Technology firmasının Hiroşima'daki tesislerine yönelik yeni sübvanse planını açıkladı.

ABD'li çip üreticisi Micron Hindistan'a yatırım yapacak

ABD'li çip üreticisi Micron Hindistan'a yatırım yapacak

Haberi Görüntüle

ABD'li firmanın Hiroşima tesislerine 192 milyar yen (1,3 milyar dolar) sübvanse sağlayacaklarını bildiren Nişimura, "talep artışının beklendiği sahaya yatırım yapmak önemli." dedi.

Micron Technology, Japonya'ya 500 milyar yene kadar yatırım planladığını ve gelişmiş yarı iletken imalatı için ileri ultraviyole (EUV) litografi makinelerini bu ülkeye getiren ilk üretici olacağını duyurmuştu

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...