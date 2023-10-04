Japonya, ABD'li çip üreticisi Micron'a 1.3 milyar dolar verecek

ABD'li firmanın Hiroşima tesislerine 192 milyar yen (1,3 milyar dolar) sübvanse sağlayacaklarını bildiren Nişimura, "talep artışının beklendiği sahaya yatırım yapmak önemli." dedi.



Micron Technology, Japonya'ya 500 milyar yene kadar yatırım planladığını ve gelişmiş yarı iletken imalatı için ileri ultraviyole (EUV) litografi makinelerini bu ülkeye getiren ilk üretici olacağını duyurmuştu