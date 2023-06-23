ABD'li çip üreticisi Micron Hindistan'a yatırım yapacak

ABD'li mikroçip üreticisi Micron, şirketin Hindistan'ın Gujarat şehrinde yeni bir montaj ve test tesisi kurmayı planladığını açıkladı.



Açıklamada, Micron'un yeni tesisinin yerel ve uluslararası pazarlardan gelen talebi karşılayacağı, Gujarat'taki yeni montaj ve test tesisinin aşamalı inşaatının bu yıl başlamasının beklendiği ifade edildi.



Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar Haberi Görüntüle Tesisin ilk aşamasının 2024'ün sonlarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, küresel talep eğilimleri doğrultusunda zaman içinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağı aktarıldı.



Açıklamada, yatırım tutarının 825 milyon dolara varacağı vurgulanarak, Hindistan hükümeti ve Gujarat eyaletinin desteğiyle tesise yapılacak toplam yatırımın 2,75 milyar doları bulacağı kaydedildi.