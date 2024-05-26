Japonya, ABD'nin "Valiant Shield" tatbikatına ilk kez katılacak

Japonya, ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği "Valiant Shield" (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor. Tatbikata Japon ordusundan 4 bin asker, 130 araç ve 60 uçağın katılacağı bildirildi. İki yılda bir düzenlenen "Valiant Shield" tatbikatına ABD'den 10 binden fazla asker katılıyor.

Japonya, ABD'nin "Valiant Shield" tatbikatına ilk kez katılacak

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri karşısında askeri koordinasyonunu artırma arayışında.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, 'nin düzenlediği "Valiant Shield" tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi.

JAPONYA-ABD İTTİFAKI

Kihara, "Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı" dedi.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak.

Buna göre ABD'nin daveti dolayısıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli 7-18 Haziran'daki "Valiant Shield" tatbikatında görev alacak.

4 BİN JAPON ASKERİ KATILACAK

Askeri tatbikatta, Japonya ordusundan hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil yaklaşık 4 bin personel ile SDF'ye ait 130 araç ve 60 uçak yer alacak.

Guam, Filipinler ve Hawaii bölgelerini kapsayan ve iki yılda bir düzenlenen "Valiant Shield" tatbikatına ABD'den 10 binden fazla personel katılıyor.

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