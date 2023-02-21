Japonya cinsel ilişkide rıza yaşını 13’ten 16’ya çıkarmaya hazırlanıyor

Japonya’da Adalet Bakanlığı'na bir birim, cinsel ilişki için rıza yaşının 13'ten 16'ya yükseltilmesini önerdi. Söz konusu yasa tasarısı, 2019 yılında çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının ardından geldi.
Teklif, aynı zamanda reşit olmayanların istismar edilmesini suç kapsamına almayı ve tecavüzün tanımını genişletmeyi amaçlıyor. Japonya'de geçen yılın nisan ayında reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi, hem kadın hem de erkekler için ise yasal evlilik yaşı 16'dan 18'e yükseltildi. Eğer tasarı onaylanırsa, tecavüzün bildirilmesi için zaman aşımı süresi de 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak.
EN DÜŞÜK CİNSEL İLİŞKİ RIZA YAŞINA SAHİP
Bununla birlikte, halihazırda Japonya gelişmiş ülkeler arasında en düşük, G7 grubu içinde ise en düşük rıza yaşına sahip ülke konumunda bulunuyor. Almanya ve İtalya'da bu yaş 14, Yunanistan ve Fransa'da 15, İngiltere ve birçok ABD eyaletinde ise 16.
Japonya'daki mevcut yasa, aynı zamanda tecavüz mağdurlarının mahkumiyet alabilmeleri için tecavüz sırasında "şiddet ve tehdit" kullanıldığını ve "karşı koymanın imkansız olduğunu" kanıtlamaları gerektiği anlamına geliyor. Yeni tasarı, bu ifadeyi değiştirmedi ancak bunun yerine tanıma sarhoşluk, uyuşturucu, hazırlıksız yakalanma ve psikolojik kontrol gibi diğer faktörleri de ekledi.
Adalet Bakanlığı yetkilisi Yusuke Asanuma, yeni teklifim mağdurların tecavüz davalarını kazanmalarını "kolaylaştırmak ya da zorlaştırmak" anlamına gelmediğini, ancak kararları "daha tutarlı" hale getirmesi gerektiğini söyledi.
HALKIN ELEŞTİRİLERİ
Diğer taraftan, Japonya cinsel suç yasalarının yeniden gözden geçirilmesi, 2019 yılında bir onlarca tecavüz sanığının beraat kararının ardından düzenlenen geniş çaplı gösterilerin ardından geldi. Bir davada, mahkeme kızının rızası dışında olduğunu kabul etmesine rağmen, küçük yaştaki kızıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan bir adam serbest bırakılmıştı. Savcıların temyize gitmesi üzerine adam daha sonra cezaevine gönderildi. Bir başka olayda ise bir adam, içkiden sızmış bir kadına tecavüz etmekten suçsuz bulundu.
Öte yandan, Japonya hükümetinin yasa tasarısını bu yaz yürürlüğe koyması bekleniyor. Ancak, rıza yaşı konusundaki olası değişikliğe rağmen, en az 13 yaşında olan ve aralarında beş yıldan daha az yaş farkı bulunan kişiler arasındaki cinsel ilişki için bir istisna mevcut olmaya devam edecek.