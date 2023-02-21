Japonya cinsel ilişkide rıza yaşını 13’ten 16’ya çıkarmaya hazırlanıyor

Japonya’da Adalet Bakanlığı'na bir birim, cinsel ilişki için rıza yaşının 13'ten 16'ya yükseltilmesini önerdi. Söz konusu yasa tasarısı, 2019 yılında çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının ardından geldi.

Teklif, aynı zamanda reşit olmayanların istismar edilmesini suç kapsamına almayı ve tecavüzün tanımını genişletmeyi amaçlıyor. Japonya'de geçen yılın nisan ayında reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi, hem kadın hem de erkekler için ise yasal evlilik yaşı 16'dan 18'e yükseltildi. Eğer tasarı onaylanırsa, tecavüzün bildirilmesi için zaman aşımı süresi de 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak.

EN DÜŞÜK CİNSEL İLİŞKİ RIZA YAŞINA SAHİP



Bununla birlikte, halihazırda Japonya gelişmiş ülkeler arasında en düşük, G7 grubu içinde ise en düşük rıza yaşına sahip ülke konumunda bulunuyor. Almanya ve İtalya'da bu yaş 14, Yunanistan ve Fransa'da 15, İngiltere ve birçok ABD eyaletinde ise 16.

