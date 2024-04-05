Japonya'nın en yaşlı erkeği Sonobe 112 yaşında öldü

Resmi Kyodo ajansının haberine göre 6 Kasım 1911'de doğan Sonobe, başkentin doğusundaki Çiba eyaletinde öldü.



Sonobe'nin ikamet ettiği Tateyama Belediyesi, ailevi sebeplerle yaşlı adamın tam ölüm tarihini ve sebebini duyurmadı.



Kasım 2022'de selefi Nakamura Şigeki'nin Hiroşima'da 111 yaşında ölmesinin ardından Sonobe, "Japonya'nın en yaşlı erkeği" unvanını elde etmişti.



"Dünyanın en yaşlı erkeği" olduğu belirtilen Juan Vicente Perez Mora, hafta içi Venezuela'da 114 yaşında hayatını kaybetmişti.

Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında öldü Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin