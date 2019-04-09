Japonya’ya ait F35A savaş jeti radarda kayboldu. ‘Olası kaza’ olarak belirtilen olayda, Japonya Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. Kaybolan savaş jetini bulmak için aramalar da eş zamanlı olarak başlatıldı.

Japon hava kuvvetlerine ait arama uçakları ve gemiler harekete geçti. Japonya Sahil Güvenliği de iki adet devriye gemisinin arama çalışmalarına katıldığını aktardı.



Yerel medya, Japonya’daki Misawa Hava Üssü’nden, yerel saat ile 19:00’da, eğitim uçuşu için havalanan F35A tipi savaş jetinin, üssün 135 kilometre doğusunda radardan kaybolduğunu duyurdu.

Yaşanan olay, ‘olası kaza’ olarak değerlendirilirken; Savunma Bakanlığı’nın inceleme başlattığı belirtildi.

Japonya F-35 projesinin en büyük müşterilerinden biri konumunda bulunuyor. Ülke toplamda 147 F-35 savaş jeti sipariş etti. 147 jetin 105'i F-35A'dan oluşuyor.