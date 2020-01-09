Johnson, Ruhani'den düşmanlıklara son verilmesini istedi

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Johnson İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.



Görüşmede liderler, İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından bölgede oluşan durumu ele alırken Johnson, düşmanlıklara son verilmesi çağrısı yaptı.



Johnson ayrıca İngiltere'nin nükleer anlaşmanın yanı sıra nükleer silahların yayılmasını önlemek ve gerginlikleri azaltmak amacıyla sürdürülen diyaloğa olan bağlılığını vurguladı.



İngiliz Başbakan, ajanlık suçlamasıyla hapis cezası alan çifte vatandaş Nazanin Zaghari'nin durumunu da gündeme getirerek derhal serbest bırakılmasını istedi.



Johnson, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Süleymani'nin elinde "İngiliz askerlerinin kanı olduğunu" söylemişti.



ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentindeki Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.



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