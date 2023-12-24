Kadınların "gözyaşını koklamak" erkeklerin yüzde 40 daha az saldırgan olmasını sağlıyor

Bir araştırma, insan gözyaşlarının erkeklerde saldırganlığı engelleyen kimyasal bir bileşen içerdiğini ortaya çıkardı.



İki kişilik bir oyun oynatılan bir grup erkeğe kadınlardan alınmış gözyaşları koklatılırken bir grup erkeğe su ve tuz karışımı bir sıvı koklatıldı. Oyun, erkeklerin hile yaptığına inandırıldığı diğer oyuncuya karşı saldırgan davranışlarını ortaya çıkarmak için tasarlandı.

Oyuna göre fırsat verildiğinde erkekler diğer oyuncunun para kaybetmesine neden olarak intikam alabiliyorlardı.



Erkeklerin kadınların gözyaşlarını koklamasının ardından oyun sırasındaki intikam amaçlı saldırgan davranışlar yüzde 40'tan fazla azaldı.



Araştırma beynin saldırganlıkla ilişkili iki bölgesinin erkekler oyun sırasında kışkırtıldığında daha aktif hale geldiğini, ancak gözyaşını kokladıktan sonra kışkırtıldığında aktif hale gelmediğini gösterdi.

AĞLAMAK HAYATTA KALMA İÇGÜDÜSÜ OLABİLİR



Araştırmacılar, çalışmanın neden ağladığımıza dair uzun süredir devam eden gizemi çözmeye yardımcı olduğunu söylüyor.



Charles Darwin, gözyaşlarının gözün yağlanmasında oynadığı rol dışında yararlı bir işlevi olmaması nedeniyle "duygusal ağlama" karşısında şaşkınlığa uğradı. Bu nedenle, ağlamanın insanlarda şans eseri evrimleşmiş olması gerektiği sonucuna vardı.



Ancak yapılan çalışmalar, bazı memelilerin gözyaşlarının gerektiğinde çıkarları için kullanılabilecek sosyal işaretler görevi gören kimyasallar içerdiğini gösterdi.