Kadınların "gözyaşını koklamak" erkeklerin yüzde 40 daha az saldırgan olmasını sağlıyor

Bir araştırma, insan gözyaşlarının erkeklerde saldırganlığı engelleyen kimyasal bir bileşen içerdiğini ortaya çıkardı.
İki kişilik bir oyun oynatılan bir grup erkeğe kadınlardan alınmış gözyaşları koklatılırken bir grup erkeğe su ve tuz karışımı bir sıvı koklatıldı. Oyun, erkeklerin hile yaptığına inandırıldığı diğer oyuncuya karşı saldırgan davranışlarını ortaya çıkarmak için tasarlandı.
Oyuna göre fırsat verildiğinde erkekler diğer oyuncunun para kaybetmesine neden olarak intikam alabiliyorlardı.
Erkeklerin kadınların gözyaşlarını koklamasının ardından oyun sırasındaki intikam amaçlı saldırgan davranışlar yüzde 40'tan fazla azaldı.
Araştırma beynin saldırganlıkla ilişkili iki bölgesinin erkekler oyun sırasında kışkırtıldığında daha aktif hale geldiğini, ancak gözyaşını kokladıktan sonra kışkırtıldığında aktif hale gelmediğini gösterdi.
AĞLAMAK HAYATTA KALMA İÇGÜDÜSÜ OLABİLİR
Araştırmacılar, çalışmanın neden ağladığımıza dair uzun süredir devam eden gizemi çözmeye yardımcı olduğunu söylüyor.
Charles Darwin, gözyaşlarının gözün yağlanmasında oynadığı rol dışında yararlı bir işlevi olmaması nedeniyle "duygusal ağlama" karşısında şaşkınlığa uğradı. Bu nedenle, ağlamanın insanlarda şans eseri evrimleşmiş olması gerektiği sonucuna vardı.
Ancak yapılan çalışmalar, bazı memelilerin gözyaşlarının gerektiğinde çıkarları için kullanılabilecek sosyal işaretler görevi gören kimyasallar içerdiğini gösterdi.
GÖZYAŞLARI SALDIRGANLIĞI DÜŞÜRÜYOR
Yapılan bir deneyde erkek kemirgenlerdeki saldırganlığın, dişi gözyaşlarını kokladıklarında köreldiği gözlemlendi. Ayrıca kör köstebek faresi erkeklerinin ise baskın bir erkeğin kendilerine yönelik saldırgan davranışını azaltmak için gözyaşlarına bulaştığı görüldü.
Araştırmacılar tıpkı farelerde olduğu gibi insan gözyaşlarının da belirli erkek saldırganlığını engelleyen kimyasal bir sinyal içerdiğini buldu.
Araştırmacıların yeni hedefi aynı durumun kadınlar için de geçerli olup olmadığını bulmak.
Bilim insanları, gözyaşlarının koku alma reseptörlerini aktive ettiğini ve saldırganlıkla ilişkili beyin devrelerini etkileyerek saldırgan davranışı önemli ölçüde azalttığını gösterdiklerini vurguladı.
SALDIRGANLIKTAN KORUYAN KİMYASAL BATTANİYE
Bu bulgular, gözyaşlarının saldırganlığa karşı koruma sağlayan "kimyasal bir battaniye" olduğunu ve bu etkinin kemirgenler, insanlar ve belki de diğer memeliler için de ortak olduğunu gösteriyor.
2011 yılında Profesör Sobel'in ekibi kadınların gözyaşlarını koklamanın erkeklerde testosteron düzeyini azalttığını ve bunun da cinsel uyarılma düzeylerinde bir miktar azalmaya yol açtığını gösterdi.
Son araştırmalar köpeklerin de "duygusal gözyaşı" döktüğünü ortaya çıkardı.
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