Kuşlar ve sürüngenlerin gözyaşı insanlarınkine benziyor

Gözyaşı insanlar dahil birçok canlıda görülüyor.



Canlının türüne, yaşam ortamına ve ihtiyacına bağlı olarak gözden akan sıvının bileşeni de değişiklik gösterebiliyor.



Amazon yağmur ormanlarında yaşayan kuşlar ve sürüngenler üzerine yapılan bir araştırma ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu.



Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kuşlar ve sürüngenlerin gözyaşının insanların gözyaşıyla benzerlik gösteriyor.



Daha önceki araştırmalarda köpekler ve atlar gibi memelilerin gözyaşlarının insanlarınkine benzediği belirtilmişti. Ancak yeni araştırmaya göre kuşların ve sürüngenlerin gözyaşları insanlarınki kadar elektrolit içerdiği tespit edildi.



Araştırmanın yürütücülerinden Arianne Oria, "Türler görme yetisine ihtiyaç duyuyor bu nedenle hasta canlıları tedavi edebilmek için sağlıklı olanları anlamamız önemli" dedi.



Oria bu tespit sayesinde göz hastalıklarına alternatif tedavi yöntemleri geliştirilebileceğini aktardı.

