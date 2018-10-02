TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn ile Mecliste bir araya geldi.



Görüşmede konuşan Bozkır, Kamboçya Dışişleri Bakanı Sokhonn'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bozkır, ziyaretin, Kamboçya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu belirtti.



Kamboçya Halk Partisi'nin ülkede yapılan son seçimi büyük bir çoğunlukla kazandığını aktaran Bozkır, Kamboçya'daki seçimlerin ülkede demokrasinin gelişmesi için önemli bir adım olmasını temenni etti.



Bozkır, Kamboçya ile ilişkilere büyük önem veren Türkiye'nin 2013'te başkent Phnom Penh'de büyükelçiliğini açtığını hatırlattı.



Büyükelçilik vasıtasıyla ikili ilişkilerde önemli mesafeler katedildiğini belirten Bozkır, "Memnuniyetle duyduk ki Kamboçya da Ankara'da büyükelçilik açma yolunda karar almış ve bununla ilgili planlamayı başlatmış vaziyette" dedi.



2020'de Kamboçya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yılının kutlanacağına işaret eden Bozkır, konuya ilişkin önemli organizasyonların şimdiden planlanmaya başlandığını kaydetti.



Görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de hazır bulundu.

