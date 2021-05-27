Kan pıhtılaştıran Covid-19 aşıları Alman bilim insanları tarafından yeniden geliştirilecek

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Öte yandan virüse mücadele kapsamında aşılama çalışmaları da devam ediyor.

Dünya genelinde bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Aşı olduktan sonra bazı kişilerde yaşanan kan pıhtılaşmasının nedenini inceleyen uzmanlar, kan pıhtılaşmasına neden olan aşıları yeniden tasarlayarak sorunun çözülebileceğini dile getirdi.



Alman bilim insanları, pıhtılaşmaya neden olan Oxford-AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarını geliştirmeye yardımcı olabileceklerini açıkladı.

Ekip, aşı üreticilerinden kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

NEDEN KAN PIHTILAŞIYOR?



Bilim insanları, pıhtılaşmada kilit noktanın corona virüsün başak proteinini vücuda iletmek için kullanılan adenovirüsler olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, sorunun virüsün protein ürettiği hücresel sıvıdan kaynaklı değil, adenovirüsün hücrenin çekirdeğine girişinde yattığına inanıyor.