Kanada’dan vatandaşlarına İsrail'e seyahat uyarısı

İran’ın İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısı dünyayı teyakkuza geçirdi.

Vatandaşlarına seyahat uyarısı yapan ülkelere her gün bir yenisi eklenirken, yeni açıklama Kanada’dan geldi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, “İsrail topraklarına yönelik saldırı riskinin artmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik durumu son derece istikrarsız olmaya devam ediyor ve aniden tırmanabilir” ifadelerini kullanarak, vatandaşlarını İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Halihazırda bölgede bulunan Kanadalıların ise hemen ayrılmaları gerektiğini söyledi.