Katar: Ateşkes görüşmeleri hassas bir aşamada

Katar, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es Sani, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin "hassas bir aşamada" olduğunu söyledi.



"Bu engelin aşılması için mümkün olduğunca çaba sarf ediyoruz" diyen başbakan, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta izlediği "toplu cezalandırma" politikasını ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gerilimi kınadı.



Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri, Gazze'deki Filistinlilerin ciddi gıda, ilaç ve hastane bakımı sıkıntısı çektiği bir insani krizin yaşandığı dönemde devam ediyor.



7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 34 bine yaklaştı.

