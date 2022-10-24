Kazakistan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 aday yarışacak

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Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede cumhurbaşkanı adayları için kayıt süreci sona erdi.



Kayıt sonuçlarına göre, 20 Kasım’da yapılacak seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de aralarında olduğu 6 aday yarışacak.



Fotoğraftan, Kazakistan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nin cumhurbaşkanı adayı Karakat Abden yer alıyor.

Auıl (Köy) Halk Demokrasi Partisi'nden Jiguli Dayrabayev, Ulusal Sosyal Demokrat Partisi'nden Nurlan Auesbayev, “Amanat” Sendikalar Topluluğu'ndan Meyram Kajıken, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nden Karakat Abden, “Kazak anneleri, gelenek yolunda” kamu derneğinden de Saltanat Tursınbekov'un, seçimlerde aday olarak yarışması bekleniyor.

TOKAYEV, HALK KOALİSYONU'NUN ADAYI OLACAK



Seçimlerde 69 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev ise parlamentodaki üç siyasi parti ile 30’dan fazla sivil kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “halk koalisyonunun” adayı olacak. ​​​​​​​



Dışişleri Bakanlığı da seçim günü yurt dışında oy kullanacak vatandaşlar için 53 ülkede 68 sandık kurulacağını bildirdi.