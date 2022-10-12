Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi devlet töreniyle karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Astana Zirvesi'ne katılarak burada yarın Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan Putin görüşmesi Perşembe günü gerçekleşecek. İki lider, Ukrayna'yı ve ikili ilişkileri ele alacak.



TÜRKİYE-KAZAKİSTAN YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI'NA KATILACAK

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nda, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın derinleşitirilmesi imkanları ele alınacak.



Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurmuştu.



Lavrov bu açıklamasında, olası Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine de açık kapı bırakmıştı.



Rus Bakan, Ukrayna'da nükleer silah kullanılacağı endişelerine karşılık ise bu silahların savunma amaçlı olduğunu söylemiş, Moskova'nın askeri doktrininin nükleer silahların sadece savunma amaçlı olarak kullanımasına izin verdiğini ve nükleer gerilimi Washington'ın tırmandırdığını savunmuştu.