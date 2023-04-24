Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.



İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve "suç mahalli" olarak ilan edildiğini söylemişti.



Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.