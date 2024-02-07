Kenya'da sırtlan saldırısı: 1 öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı, yaralananların tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Bölgenin sırtlanlar için göç güzergahı üzerinde olduğu uyarısı yapılan açıklamada yerel halka dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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