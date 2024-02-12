GKRY: Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi Kıbrıs sorununun çözümünden geçiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodolis, Lefkoşa'da gazetecilere verdiği demeçte, "Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB) ile Ankara arasındaki daha yakın ilişkilerin güçlü bir destekçisi. Daha yakın ilişkiler, gelişmelerden ve Kıbrıs sorununun çözümünden geçiyor" dedi.



Adaya resmi bir ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, AB ile genel ilişkilerin değerlendirilmesinde, "Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki eylemlerinin dikkate alınması gerektiğini" söyledi.



Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında uzun zamandır devam eden anlaşmazlığı çözmeye yönelik barış görüşmeleri 2017'de tıkandı.



Lefkoşa, AB'nin müzakereleri yeniden canlandırma girişimlerini denetlemek üzere bir elçi atamasını istiyor. Müzakerelerde öncülük eden Birleşmiş Milletler'in her türlü rolünün destekleneceği bildiriliyor.



Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki gerilim nedeniyle 1963'ten beri 180 kilometre uzunluğundaki ateşkes hattında devriye gezen bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü, gücü bölgede konuşlandırılmış durumda.

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