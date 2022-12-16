Kilimanjaro'nun zirvesi internetle dünyaya bağlandı

Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesinde artık internete erişilebilecek.

Kilimanjaro'nun zirvesi internetle dünyaya bağlandı

Afrika'nın en yüksek dağı olan 'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına hizmetinin verilmeye başlandığı bildirildi.

Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.

Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı" dedi.

Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.

Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.

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