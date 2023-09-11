Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret edecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve için Vladivostok'a doğru yola çıktığı bildirildi.



Güney Kore medyasının bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Kim'in dış ziyaretler için kullandığı zırhlı tren Pyongyang'dan ayrıldı.



İki lider arasındaki görüşmenin Salı günü erken saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor.



Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'yı ziyaret edeceğini doğruladı.



Putin'le yapılacak zirve gerçekleşirse, Kuzey Kore liderinin dört yılı aşkın bir süredir ve pandemiden bu yana ilk uluslararası gezisi olacak.

MOSKOVA'YA SİLAH DESTEĞİ GÖRÜŞÜLECEK



CBS'e konuşan ABD'li bir yetkili, iki liderin muhtemelen Kuzey Kore'nin Moskova'ya Ukrayna'daki savaşını desteklemek için silah sağlama olasılığını görüşeceklerini söyledi.



Kim'in son yurtdışı seyahati de 2019 yılında, Kuzey Kore'nin dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin ile ilk zirvesi için Vladivostok'a olmuştu.

SON ZİYARETTE ASKERİ MÜHİMMAT SATIN ALMAYA ÇALIŞMIŞTI



Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyaret sırasında Pyongyang'ı Rusya'ya topçu mühimmatı satmaya ikna etmeye çalıştığını söylemişti.



Rusya'nın Kuzey Kore'den gıda ve hammadde karşılığında topçu mermileri ve roket topçu mühimmatları da dahil olmak üzere konvansiyonel silahlar isteyeceğini ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda desteğini sürdüreceğini söyledi.



Bu durum Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha sofistike silahlar transfer ederek Moskova'nın kendi konvansiyonel silah stoklarını muhafaza etmesine ve takviye etmesine olanak tanıyabilir.



Rusya'nın stokları azaldığı için 122mm ve 152mm mermilere ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor.



Temmuz ayında Kim ve Shoigu arasında yapılan görüşmede sergilenen silahlar arasında, ülkenin katı yakıt kullanan ilk ICBM'si olduğuna inanılan Hwasong kıtalararası balistik füzesi de bulunuyordu.



Kim, Covid salgınından bu yana ilk kez ülkenin kapılarını yabancı konuklara açtı.