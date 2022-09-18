Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: En az 81 ölü

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor.



İki Asya ülkesi arasındaki sınır bölgesinde 14-16 Eylül tarihleri arasında çatışma çıkmıştı. İki gün boyunca iki komşu, tankların, topların ve insansız hava araçlarının kullanıldığı çatışmalar nedeniyle birbirlerini suçladı.



Kırgızistan 2 gün süren çatışmalarda kendi vatandaşları arasında ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini duyurdu.



Çatışma alanlarına yakın bölgelerde yaşayan 137 bin kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.

Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Tacikistan ise çatışmalarda 35 vatandaşının öldüğünü bildirdi.

Rusya'nın araya girmesi ile iki taraf arasında 16 Eylül'de ateşkes ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün her iki tarafın liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Taraflar halen karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.